Завтра Аллєрову оберуть запобіжний захід

Солом'янський районний суд Києва в п'ятницю, 17 травня, розгляне обрання запобіжного заходу колишньому командувачу Нацгвардією Юрію Аллєрову, який підозрюється в причетності до розтрати 81 млн гривень при будівництві житла для військових.

Про це Українським Новинам повідомив представник суду.

За його словами, клопотання вже подано до суду.

Засідання розпочнеться о 09:00.

Слідство просить обрати Аллєрову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 11 млн гривень, директору "Укрбуд девелопмнет" Олегу Майбороді - арешт із заставою 75 млн гривень, оцінювачу Алісі Гринчук - арешт із заставою 7 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, екс-командувач Нацгвардією Аллєров відмовився від дачі показань.

НАБУ повідомило про підозру Аллєрову в причетності до розтрати 81 млн гривень держкоштів.

НАБУ затримало екс-командувача Нацгвардією Аллєрова і керівника "Укрбуду".