Завтра Аллєрову оберуть запобіжний захід

Солом'янський районний суд Києва в п'ятницю, 17 травня, розгляне обрання запобіжного заходу колишньому командувачу Нацгвардією Юрію Аллєрову, який підозрюється в причетності до розтрати 81 млн гривень при будівництві житла для військових.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник суду.\r\nЗа його словами, клопотання вже подано до суду.\r\nЗасідання розпочнеться о 09:00.\r\nСлідство просить обрати Аллєрову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 11 млн гривень, директору "Укрбуд девелопмнет" Олегу Майбороді - арешт із заставою 75 млн гривень, оцінювачу Алісі Гринчук - арешт із заставою 7 млн гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, екс-командувач Нацгвардією Аллєров відмовився від дачі показань.\r\nНАБУ повідомило про підозру Аллєрову в причетності до розтрати 81 млн гривень держкоштів.\r\nНАБУ затримало екс-командувача Нацгвардією Аллєрова і керівника "Укрбуду".\r\n