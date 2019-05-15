Екс-командувач Нацгвардією Аллеров відмовився від дачі показань

Колишній командувач Нацгвардією Юрій Аллеров відмовився від дачі показань у Національному антикорупційному бюро.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в слідстві.

"Він взагалі нічого не давав в плані показань", - сказав співрозмовник.

З його слів, допиту як такого не відбулося.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ повідомило про підозру Аллерову в причетності до розтрати 81 млн гривень.

Тим часом, НАБУ затримала екс-командувача Нацгвардією Аллерова і керівника "Укрбуду".

Раніше Порошенко звільнив командувача Нацгвардією Аллерова і відразу призначив йому заміну.