Екс-командувач Нацгвардією Аллеров відмовився від дачі показань

Колишній командувач Нацгвардією Юрій Аллеров відмовився від дачі показань у Національному антикорупційному бюро.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в слідстві.\r\n"Він взагалі нічого не давав в плані показань", - сказав співрозмовник.\r\nЗ його слів, допиту як такого не відбулося.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ повідомило про підозру Аллерову в причетності до розтрати 81 млн гривень.\r\nТим часом, НАБУ затримала екс-командувача Нацгвардією Аллерова і керівника "Укрбуду".\r\nРаніше Порошенко звільнив командувача Нацгвардією Аллерова і відразу призначив йому заміну.