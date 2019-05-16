Інавгурація 20 травня спричинить низку труднощів для киян і делегацій, - штаб Зеленського

Штаб новообраного Президента Володимира Зеленського вважає, що призначення інавгурації Президента на 20 травня створить низку труднощів для киян та іноземних делегацій.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.

"Рішення Верховної Ради про призначення інавгурації Володимира Зеленського на понеділок, 20 травня, допоможе закінчити період невизначеності для України. Депутати все ж змогли показати результат. Нехай їх рішення і спричинить низку труднощів для киян та іноземних делегацій, яких вдалося б уникнути, якби інавгурація відбулася у вихідний день", - йдеться в ньому.

Однак команда Зеленського сподівається, що надалі депутати будуть приймати необхідні для країни закони швидше, ніж питання про дату інавгурації.

Як повідомляли Українські Новини, 4 травня Зеленський провів зустріч з депутатами Верховної Ради. Він заявив, що наполягає на проведенні інавгурації 19 травня.

У свою чергу депутат Бондар заявив, що більшість депутатів наполягали на інавгурації Зеленського 28 травня, щоб він не зміг розпустити Раду.

14 травня під Радою близько 150 активістів вимагали призначення інавгурації Зеленського на 19 травня.