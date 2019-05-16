Переговори щодо транзиту газу через Україну почнуться в червні, - Коболєв

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прогнозує, що початок тристоронніх переговорів з Європейським союзом і Росією щодо транзиту російського газу відбудеться в червні.

Про це він повідомив на Всеукраїнському інвестиційному форумі, передають Українські Новини.

Коболєв зазначив, що Росія поки відмовляється вести переговори щодо нового контракту на транзит газу через Україну, зазначаючи, що зможе це зробити тільки після інавгурації обраного Президента України Володимира Зеленського.

Він також прогнозує, що початку газових переговорів з Росією мають передувати переговори Володимира Зеленського і Президента Росії Володимира Путіна, й очікує, що Росія буде готова повернутися до газових переговорів у червні.

"Думаю, відновляться переговори в червні", - сказав Коболєв.

Голова правління "Нафтогазу" також вважає, що ризик повного припинення транзиту російського газу через Україну з 2020 року дуже високий.

За його оцінкою, Росія технічно здатна припинити транзит газу через Україну за відсутності "Північного потоку-2", дотримуючись мінімальних обсягів постачань європейським споживачам, закріплених в контрактних зобов'язаннях російського "Газпрому".

В такому випадку дефіцит газу для європейських споживачів становитиме близько 5 млрд куб. м. газу, і зараз Росія, на його думку, готує запас газу в Європі, щоб покрити цей дефіцит.

Україні ж в такому випадку необхідно забезпечити запаси газу в розмірі 30 млрд куб. м до початку опалювального сезону-2019/2020, щоб запобігти кризі, в тому числі й політичній, яка може виникнути після припинення транзиту.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Україна знизила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом з компанією "Газпром" на 7,2%, або на 6,7 млрд куб. м, до 86,77 млрд куб. м порівняно з 2017 роком (93,457 млрд куб. м).

У травні повинні відбутися тристоронні переговори по транзиту газу через Україну.

Тим часом Росія готова продовжити контракт по транзиту газу через Україну в разі врегулювання спору між "Нафтогазом" і "Газпромом" в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (Швеція).

Росія почала переговори з Україною про продовження транзиту газу після завершення виборів.