В мае должны состояться трехсторонние переговоры по транзиту газа через Украину

В мае должны состояться трехсторонние переговоры между Украиной, Европейским Союзом и Россией по транзиту газа через территорию Украины после 2019 года.

Об этом сообщают Українські Новини.

До этого вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявлял, что готов провести следующие трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Европейским Союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы в мае.

Как сообщали Українські Новини, председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев ожидает возобновления переговоров с компанией "Газпром" (Россия) по транзиту природного газа в мае после выборов Президента.

Тем временем Россия готова продлить контракт по транзиту газа через Украину в случае урегулирования спора между "Нефтегазом" и "Газпромом" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция).