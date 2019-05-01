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01 мая 2019, среда, 08:00 397
Экономика 2019-05-01T08:41:19+03:00
Українські Новини
В мае должны состояться трехсторонние переговоры по транзиту газа через Украину

В мае должны состояться трехсторонние переговоры по транзиту газа через Украину

В мае должны состояться трехсторонние переговоры между Украиной, Европейским Союзом и Россией по транзиту газа через территорию Украины после 2019 года.

Об этом сообщают Українські Новини.

До этого вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявлял, что готов провести следующие трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Европейским Союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы в мае.

Как сообщали Українські Новини, председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев ожидает возобновления переговоров с компанией "Газпром" (Россия) по транзиту природного газа в мае после выборов Президента.

Тем временем Россия готова продлить контракт по транзиту газа через Украину в случае урегулирования спора между "Нефтегазом" и "Газпромом" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция).

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