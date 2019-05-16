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16 травня 2019, четвер, 11:15 82
Верховна Рада і партії 2019-05-16T15:15:05+03:00
Українські Новини
Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня

Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня

Верховна Рада
Верховна Рада

Верховна Рада вирішила провести 20 травня урочисте засідання у зв'язку з прийняттям присяги новообраним Президентом Володимиром Зеленським в 10:00.

За ухвалення проекту постанови №10270-2 проголосувало 315 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Порядок проведення інавгурації передбачає присутність почесних гостей, серед яких, зокрема, голова Центральної виборчої комісії і голова Конституційного Суду.

Після прийняття присяги новообраний Президент повинен виголосити звернення до українського народу - інавгураційну промову.

В день проведення урочистого засідання Рада не буде розглядати інших питань.

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського пояснили, чому хочуть провести інавгурацію саме 19 травня.

Раніше Порошенко заявив, що зацікавлений у якнайшвидшому призначення Радою дати інавгурації.

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