Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня

Верховна Рада вирішила провести 20 травня урочисте засідання у зв'язку з прийняттям присяги новообраним Президентом Володимиром Зеленським в 10:00.\r\nЗа ухвалення проекту постанови №10270-2 проголосувало 315 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nПорядок проведення інавгурації передбачає присутність почесних гостей, серед яких, зокрема, голова Центральної виборчої комісії і голова Конституційного Суду.\r\nПісля прийняття присяги новообраний Президент повинен виголосити звернення до українського народу - інавгураційну промову.\r\nВ день проведення урочистого засідання Рада не буде розглядати інших питань.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Зеленського пояснили, чому хочуть провести інавгурацію саме 19 травня.\r\nРаніше Порошенко заявив, що зацікавлений у якнайшвидшому призначення Радою дати інавгурації.