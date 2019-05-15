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15 травня 2019, середа, 22:20 91
Президент 2019-05-16T14:45:06+03:00
Українські Новини
Посли G7 закликали Порошенка плавно передати владу Зеленському

Посли G7 закликали Порошенка плавно передати владу Зеленському

Петро Порошенко на зустрічі з послами
Петро Порошенко на зустрічі з послами "Великої сімки". Фото: Твіттер/Порошенка

Посли країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) закликали Президента Петра Порошенка плавно передати владу новообраному Президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє французьке головування у "Великій сімці" Групи підтримки України в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Посли "великої сімки" закликали до плавної передачі влади, що дасть Україні можливість продовжити обраний нею шлях реформ", - сказано в повідомленні.

У повідомленні також наголошується, що посли зустрілися з Порошенком, щоб обговорити прогрес у сфері реформ, здійснений за його президентства.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко порадив Зеленському йти його шляхом.

Тим часом, Порошенко заявив, що зацікавлений у якнайшвидшому призначенні Радою дати інавгурації.

Раніше Зеленський вимагав від Ради призначити інавгурацію на 19 травня.

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