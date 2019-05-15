Посли G7 закликали Порошенка плавно передати владу Зеленському

Посли країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) закликали Президента Петра Порошенка плавно передати владу новообраному Президенту Володимиру Зеленському.\r\nПро це повідомляє французьке головування у "Великій сімці" Групи підтримки України в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Посли "великої сімки" закликали до плавної передачі влади, що дасть Україні можливість продовжити обраний нею шлях реформ", - сказано в повідомленні.\r\nУ повідомленні також наголошується, що посли зустрілися з Порошенком, щоб обговорити прогрес у сфері реформ, здійснений за його президентства.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко порадив Зеленському йти його шляхом.\r\nТим часом, Порошенко заявив, що зацікавлений у якнайшвидшому призначенні Радою дати інавгурації.\r\nРаніше Зеленський вимагав від Ради призначити інавгурацію на 19 травня.