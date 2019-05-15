Томос про автокефалію ПЦУ не може бути відкликаний, – радник Порошенка

Томос про автокефалію Православної церкви України не може бути відкликаний Вселенським патріархом, якщо сама ПЦУ не буде наполягати на внесенні змін у документ.

Про це "Радіо Свобода" заявив 15 травня радник президента України Петра Порошенка, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко.

"І в томосі, і в статуті церкви є положення про те, що все, що відбувається в незалежній українській церкві, має відбуватися відповідно до томосу і до статуту. Якщо не буде порушено умов томосу, якщо церква не буде переглядати його і не буде вносити щодо положень томосу зміни, то ні про яке відкликання йтися не може", – наголосив фахівець.

Павленко також наголосив, що "президент Порошенко і держава не втручаються у внутрішні церковні відносини". Так радник президента прокоментував слова почесного патріарха ПЦУ Філарета, який заявив Радіо Свобода, що "Порошенко відступив від обіцяних домовленостей і фактично дав згоду на ліквідацію Київського патріархату".

"15 грудня (перед проведення Об’єднавчого собору, результатом якого стало створення ПЦУ – ред.) було ліквідовано Київський патріархат як релігійне об’єднання, тобто об’єднання різних релігійних організацій, які складають Київський патріархат. Рішення про це було ухвалене Помісним собором Київського патріархату, і Міністерство культури в січні вже цього року, після отримання томосу завершило всі необхідні процедури, встановивши, що ані фактично, ані юридично Київський патріархат як церква не існує", – вказав Ростислав Павленко.

Міністерство культури України також заявило 10 травня, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування, коли увійшла в Православній церкві України.

Почесний патріарх ПЦУ Філарет наполягає, що "УПЦ Київського патріархату залишається зареєстрованою в державних органах".

Нагадаємо, після масштабного томос-туру Порошенка заявив, що в Україні не буде державної церкви.

Раніше суд відмовився визнати білборди з "Томосом" "Реальними справами" агітацією за Порошенка перед виборами.