В Минкультуры отреагировали на информацию о якобы возобновлении УПЦ (КП)

Министерство культуры Украины заявляет, что заявления о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения как Украинская православная церковь Киевского патриархата не соответствуют действительности.\r\nОб этом говорится в заявлении Минкультуры, передают Українські Новини.\r\nВедомство отмечает, что постановлением Поместного собора бывшей УПЦ КП, которое было принята 15 декабря 2018 года, накануне всеукраинского православного Объединительного собора, деятельность такого религиозного объединения как УПЦ КП была прекращено путем объединения и присоединения к созданной Православной Церкви Украины.\r\nПриказом Министерства культуры от 30 января 2019 года № 54 был зарегистрирован устав религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)".\r\nТакже этим приказом на основании решений Поместного собора УПЦ КП были признаны утратившими силу приказы Министерства от 12 июня 2017 № 505 "О регистрации Устава религиозной организации "Киевской патриархии УПЦ" в новой редакции и от 8 июля 2016 "О новой редакции Устава об управлении Украинской Православной Церкви Киевский Патриархат".\r\nТаким образом, религиозное объединение УПЦ КП и религиозная организация "Киевской патриархии УПЦ", которая в соответствии с ее уставом является религиозным административным центром и центральным исполнительно-распорядительным органом УПЦ КП, после создания и регистрации устава религиозной организации "Киевская митрополия УПЦ (ПЦУ)" фактически и юридически прекратили свою деятельность.\r\nВ связи с изложенным Министерство культуры отмечает, что заявления о якобы возобновлении деятельности в Украине УПЦ КП не соответствуют действительности.\r\nРанее в СМИ появилась информация о том, что патриарх Филарет намерен возобновить Киевский патриархат УПЦ.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Филарет разослал приглашения архиереям на молитвенное общение от имени УПЦ КП, которую сам распустил.\r\nРанее Минкультуры засекретило устав Православной церкви Украины.