Слідство буде просити суд про арешт Аллерова з альтернативою застави 10 млн гривень

Слідство має намір просити суд взяти під варту колишнього командувача Нацгвардією Юрія Аллерова, якому висунули підозру у розтраті і встановити альтернативний заставу в розмірі 10 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Арешт і 10 млн для Аллерова, арешт і 70 млн для директора "Укрбуд девелопмент" Майбороди", - сказав він.

За його словами, найближчим часом клопотання буде внесено до суду.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ повідомило про підозру Аллерову у причетності до розтрати 81 млн гривень держкоштів.

Раніше Порошенко звільнив командувача Нацгвардією Аллерова і відразу призначив йому заміну.

Також повідомлялося, що НАБУ готує підозра екс-командувачу Нацгвардією.