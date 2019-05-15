Слідство буде просити суд про арешт Аллерова з альтернативою застави 10 млн гривень

Слідство має намір просити суд взяти під варту колишнього командувача Нацгвардією Юрія Аллерова, якому висунули підозру у розтраті і встановити альтернативний заставу в розмірі 10 млн гривень.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Арешт і 10 млн для Аллерова, арешт і 70 млн для директора "Укрбуд девелопмент" Майбороди", - сказав він.\r\nЗа його словами, найближчим часом клопотання буде внесено до суду.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ повідомило про підозру Аллерову у причетності до розтрати 81 млн гривень держкоштів.\r\nРаніше Порошенко звільнив командувача Нацгвардією Аллерова і відразу призначив йому заміну.\r\nТакож повідомлялося, що НАБУ готує підозра екс-командувачу Нацгвардією.