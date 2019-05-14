НАБУ готовит подозрение экс-командующему Нацгвардией, - источник

Национальное антикоррупционное бюро готовит подозрение бывшему командующему Национальной гвардией Юрию Аллерову.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах."Ему (Аллерову) готовится подозрение", - сказал он.\r\nПо его словам, подозрение готовится по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им, путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.\r\nСобеседник добавил, что вследствие противоправных действий при строительстве жилья для Нацгвардии был нанесен ущерб государству на 80 млн гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 7 мая Президент Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией Украины.\r\n14 мая НАБУ проводит обыски в зданиях Национальной гвардии и строительной корпорации "Укрбуд девелоупмент" по делу о строительстве жилья военным.