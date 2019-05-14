НАБУ готовит подозрение экс-командующему Нацгвардией, - источник

Национальное антикоррупционное бюро готовит подозрение бывшему командующему Национальной гвардией Юрию Аллерову.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ему (Аллерову) готовится подозрение", - сказал он.

По его словам, подозрение готовится по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им, путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Собеседник добавил, что вследствие противоправных действий при строительстве жилья для Нацгвардии был нанесен ущерб государству на 80 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая Президент Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией Украины.

14 мая НАБУ проводит обыски в зданиях Национальной гвардии и строительной корпорации "Укрбуд девелоупмент" по делу о строительстве жилья военным.