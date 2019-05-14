Луценко і Зеленський 2 години говорили в офісі "Кварталу 95", - ЗМІ

Генеральний прокурор Юрій Луценко у суботу, 11 травня, провів зустріч з новообраним Президентом Володимиром Зеленським.

Інформацію про цю зустріч редакції Bihus.info підтвердила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її даними, зустріч тривала 2 години.

"Офіційна зустріч на запрошення новообраного Президента з генпрокурором", - заявила Сарган.

Зустріч, яка проходила в офісі Зеленського та "Кварталу 95" у Києві на Білоруській, тривала 2 години і стосувалася нібито роботи правоохоронних органів, у тому числі - Генпрокуратури.

Вже у понеділок, 13 травня прес-служба Окружного адміністративного суду Києва заявила, що Генпрокуратура почала досудове розслідування за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищими посадовими особами держави щодо рішення про незаконність націоналізації "Приватбанку".

Як повідомляли Українські Новини, можливе втручання Порошенка, Петренка і Смолія в справу про націоналізацію Приватбанку почала розслідувати ГПУ.

Луценко не бачить юридичних і моральних підстав йти у відставку, а Зеленський хоче нового генпрокурора.