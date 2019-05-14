підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
14 травня 2019, вівторок, 19:09 76
Президент 2019-05-16T07:00:12+03:00
Українські Новини
Луценко і Зеленський 2 години говорили в офісі "Кварталу 95", - ЗМІ

Луценко і Зеленський 2 години говорили в офісі "Кварталу 95", - ЗМІ

Генеральний прокурор Юрій Луценко у суботу, 11 травня, провів зустріч з новообраним Президентом Володимиром Зеленським.

Інформацію про цю зустріч редакції Bihus.info підтвердила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її даними, зустріч тривала 2 години.

"Офіційна зустріч на запрошення новообраного Президента з генпрокурором", - заявила Сарган.

Зустріч, яка проходила в офісі Зеленського та "Кварталу 95" у Києві на Білоруській, тривала 2 години і стосувалася нібито роботи правоохоронних органів, у тому числі - Генпрокуратури.

Вже у понеділок, 13 травня прес-служба Окружного адміністративного суду Києва заявила, що Генпрокуратура почала досудове розслідування за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищими посадовими особами держави щодо рішення про незаконність націоналізації "Приватбанку".

Як повідомляли Українські Новини, можливе втручання Порошенка, Петренка і Смолія в справу про націоналізацію Приватбанку почала розслідувати ГПУ.

Луценко не бачить юридичних і моральних підстав йти у відставку, а Зеленський хоче нового генпрокурора.

Більше новин про: Генпрокуратура Президент України bihus.info Володимир Зеленський Квартал 95 Неформальна зустріч Юрій Луценко

Архів
Новини
Кличко у День вишиванки закликав Київраду шанувати українські традиції та культуру 16:04
Тігіпко, який купив у Порошенка великий завод, задоволений зміною Президента 15:56
10,2% українців за призначення прем'єром Тимошенко, 10% - Смешка і 9,7% - Бойка, - соцопитування 15:50
САП відкрила справу проти Лещенка 15:24
У Києво-Печерській лаврі відзначили день пам'яті одного з засновників - преподобного Феодосія 15:22
більше новин
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ 12:39
Запуск з початку липня роздрібного ринку електроенергії не вплине на тарифи для населення, - нардеп Мартовицький 10:28
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok