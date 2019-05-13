Возможное вмешательство Порошенко, Петренко и Смолия в дело о национализации Приватбанка начала расследовать ГПУ

Возможное вмешательство Порошенко, Петренко и Смолия в дело о национализации Приватбанка начала расследовать Г

Генеральная прокуратура начала расследование по факту возможного вмешательства Президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и главы Национального банка Якова Смолия в деятельность судей Окружного административного суда Киева по делу о национализации Приватбанка, которое просил начать сам суд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"По результатам рассмотрения заявления судей Окружного административного суда города Киева Генеральной прокуратурой Украины были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства во время заседания СНБО 18 апреля 2019", - сказано в нем.

Отмечается, что судьи коллегии, которая приняла решение о незаконности национализации Приватбанка обратились к руководству Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследования с заявлениями о совершении уголовного правонарушения.

В частности, судьи просили начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и председателя НБУ и привлечь их к уголовной ответственности.

Судьи считают, что руководство государства, комментируя их решение о признании незаконной национализацию Приватбанка, сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность.

Как сообщали Українськi Новини, 18 апреля Окружной административный суд Киева 18 апреля отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Руководство страны, включая Порошенко, раскритиковало это решение. Порошенко инициировал уголовное производство против Окружного админсуда Киева за решение по Приватбанку.