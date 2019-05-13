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13 мая 2019, понедельник, 11:01 44
Судебная власть 2019-05-13T11:12:48+03:00
Українські Новини
Возможное вмешательство Порошенко, Петренко и Смолия в дело о национализации Приватбанка начала расследовать Г

Возможное вмешательство Порошенко, Петренко и Смолия в дело о национализации Приватбанка начала расследовать ГПУ

Приватбанк.
Приватбанк.

Генеральная прокуратура начала расследование по факту возможного вмешательства Президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и главы Национального банка Якова Смолия в деятельность судей Окружного административного суда Киева по делу о национализации Приватбанка, которое просил начать сам суд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"По результатам рассмотрения заявления судей Окружного административного суда города Киева Генеральной прокуратурой Украины были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства во время заседания СНБО 18 апреля 2019", - сказано в нем.

Отмечается, что судьи коллегии, которая приняла решение о незаконности национализации Приватбанка обратились к руководству Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследования с заявлениями о совершении уголовного правонарушения.

В частности, судьи просили начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и председателя НБУ и привлечь их к уголовной ответственности.

Судьи считают, что руководство государства, комментируя их решение о признании незаконной национализацию Приватбанка, сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность.

Как сообщали Українськi Новини, 18 апреля Окружной административный суд Киева 18 апреля отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Руководство страны, включая Порошенко, раскритиковало это решение. Порошенко инициировал уголовное производство против Окружного админсуда Киева за решение по Приватбанку.

Больше новостей о: Павел Петренко Генпрокуратура Украины Национализация Приватбанка Яков Смолий Петр Порошенко

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