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14 травня 2019, вівторок, 18:28 66
Силові структури 2019-05-15T22:45:13+03:00
Українські Новини
Під п'ятьма обстрілами за добу на Донбасі загинув військовий, ще двоє поранені

Під п'ятьма обстрілами за добу на Донбасі загинув військовий, ще двоє поранені

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Після того, як на Донбасі бійці ВСУ знищили бойовика і поранили ще двох, бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 1 український військовослужбовець загинув і 2 отримали поранення.

Про це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм - поблизу села Лебединське; з мінометів калібру 120 мм - поблизу населеного пункту Водяне.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил: із мінометів калібру 82 мм - поблизу населеного пункту Шуми; з ручних протитанкових гранатометів - біля населеного пункту Майорське; з великокаліберних кулеметів і снайперської зброї - поблизу населеного пункту Новозванівка.

Внаслідок обстрілу 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, 2 отримали поранення.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, 12 травня на Донбасі військовий був травмований вибухом, ще двоє отримали поранення.

Раніше військові знищили два БМП бойовиків на Донбасі.

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