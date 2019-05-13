На Донбассе военный травмирован взрывом, еще двое получили ранения

После ранения военного на Донбассе в субботу, боевики 16 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил 12 мая, 2 военнослужащих ранены и 1 травмирован.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\n"12 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 120 мм. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, один воин был травмирован в результате взрыва вражеской минометной мины", - говорится в нем.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: четырежды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Авдеевки; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Гнутово; дважды из автоматических станковых гранатометов - вблизи поселков Каменка и Новотроицкое; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Талаковки; трижды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - около Богдановки, Старогнатовки и Гранитного; дважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Лебединского.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников боевики обстреляли трижды из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Крымское, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - возле Новотошковского, из станковых противотанковых гранатометов - около Зайцево.\r\nПо данным украинской разведки, 12 мая 2 боевика ранены.\r\nКак сообщали Українськi Новини, боевики сосредотачивают танки, гаубицы и ЗРК у линии разграничения.\r\nРанее военные уничтожили два БМП боевиков на Донбассе.