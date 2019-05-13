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13 мая 2019, понедельник, 09:22 937
Силовые структуры 2019-05-13T11:15:02+03:00
Українські Новини
На Донбассе военный травмирован взрывом, еще двое получили ранения

На Донбассе военный травмирован взрывом, еще двое получили ранения

Обстрелы. Фото: Минобороны Украины
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины

После ранения военного на Донбассе в субботу, боевики 16 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил 12 мая, 2 военнослужащих ранены и 1 травмирован.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"12 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 120 мм. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, один воин был травмирован в результате взрыва вражеской минометной мины", - говорится в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: четырежды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Авдеевки; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Гнутово; дважды из автоматических станковых гранатометов - вблизи поселков Каменка и Новотроицкое; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Талаковки; трижды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - около Богдановки, Старогнатовки и Гранитного; дважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников боевики обстреляли трижды из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Крымское, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - возле Новотошковского, из станковых противотанковых гранатометов - около Зайцево.

По данным украинской разведки, 12 мая 2 боевика ранены.

Как сообщали Українськi Новини, боевики сосредотачивают танки, гаубицы и ЗРК у линии разграничения.

Ранее военные уничтожили два БМП боевиков на Донбассе.

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