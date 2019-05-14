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14 мая 2019, вторник, 08:02 37
Силовые структуры 2019-05-14T08:02:34+03:00
Українські Новини
На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили боевика и ранили еще двоих

На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили боевика и ранили еще двоих

ООС. Фото: facebook.com/ato.news
ООС. Фото: facebook.com/ato.news

Вчера, 13 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. В пределах участка разведения у Станицы Луганской Объединенные силы огонь в ответ на обстрел не раскрывали. По данным разведки Объединенных сил, 13 мая один оккупант был уничтожен, еще двое – ранены", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 12 мая на Донбассе военный был травмирован взрывом, еще двое получили ранения.

Ранее за одного раненого украинского военного поплатились два оккупанта.

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