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08 мая 2019, среда, 21:35 70
Силовые структуры 2019-05-08T21:46:38+03:00
Українські Новини
Видео дня: зрелищное уничтожение двух БМП боевиков на Донбассе

Видео дня: зрелищное уничтожение двух БМП боевиков на Донбассе

В то время, как сегодня, 8 мая, на Донбассе погиб украинский военный, украинские силы ООС уничтожили две боевые машины пехоты (БМП) оккупантов под Светлодарском (Бахмутский район Донецкой области).

Зрелищное видео опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" на странице "Штирлиц - инфо" в соцсети Facebook и на YouTube-канале.

Как сообщил офицер, в результате провокатавних обстрелов российско-оккупационных войск, подразделениями ООС на светлодарском направлении было принято решение об адекватном ответе противнику.

"Результатом огня, по данным разведки, стало уничтожение двух БМП противника. Безвозвратные потери составили 3 человека, санитарные - одно лицо", - сообщил "Штирлиц". 

Как сообщали Українські Новини, в марте военные уничтожили форпост боевиков, который россияне описывали как "опору и основу для обороны Донецка".

Ранее ВСУ уничтожили технику боевиков в ответ на обстрелы на Донбассе.

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