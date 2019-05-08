Видео дня: зрелищное уничтожение двух БМП боевиков на Донбассе

В то время, как сегодня, 8 мая, на Донбассе погиб украинский военный, украинские силы ООС уничтожили две боевые машины пехоты (БМП) оккупантов под Светлодарском (Бахмутский район Донецкой области).\r\nЗрелищное видео опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" на странице "Штирлиц - инфо" в соцсети Facebook и на YouTube-канале.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=alh23Sq5iHo" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщил офицер, в результате провокатавних обстрелов российско-оккупационных войск, подразделениями ООС на светлодарском направлении было принято решение об адекватном ответе противнику.\r\n"Результатом огня, по данным разведки, стало уничтожение двух БМП противника. Безвозвратные потери составили 3 человека, санитарные - одно лицо", - сообщил "Штирлиц". \r\nКак сообщали Українські Новини, в марте военные уничтожили форпост боевиков, который россияне описывали как "опору и основу для обороны Донецка".\r\nРанее ВСУ уничтожили технику боевиков в ответ на обстрелы на Донбассе.