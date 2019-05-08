Видео дня: зрелищное уничтожение двух БМП боевиков на Донбассе

В то время, как сегодня, 8 мая, на Донбассе погиб украинский военный

Зрелищное видео опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" на странице "Штирлиц - инфо" в соцсети Facebook и на YouTube-канале.

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Как сообщил офицер, в результате провокатавних обстрелов российско-оккупационных войск, подразделениями ООС на светлодарском направлении было принято решение об адекватном ответе противнику.

"Результатом огня, по данным разведки, стало уничтожение двух БМП противника. Безвозвратные потери составили 3 человека, санитарные - одно лицо", - сообщил "Штирлиц".

Как сообщали Українські Новини, в марте военные уничтожили форпост боевиков, который россияне описывали как "опору и основу для обороны Донецка".

Ранее ВСУ уничтожили технику боевиков в ответ на обстрелы на Донбассе.