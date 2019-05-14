Киев встретит день Европы 19 мая большим концертом, хотя Вятрович запрещал Зеленскому в этот день принимать присягу из-за траура по жертвам репрессий

Киев встретит день Европы 19 мая большим концертом, хотя Вятрович запрещал Зеленскому в этот день принимать пр

В Киеве, 17 и 19 мая пройдет фестиваль современной клезмерской музыки и еврейской культуры, совпадающий с празднованием Дней Европы в Украине, несмотря на помешавший инаугурации новоизбранного президента траур по жертвам репрессий. Об этом сообщает Департамент культуры КГГА.

В сообщении о фестивале говорится, что большая музыкальная программа состоит из двух концертов на Подоле.

Музыкальная программа фестиваля состоит из двух больших концертов на Контрактовой площади – 17 и 19 мая на фестивальную сцену выйдут музыканты мирового уровня, энтузиасты и профессионалы, культуртрегеры и добрые друзья всех добрых людей с тем, чтобы устроить космический мост между корнями и сердцами. Для публики это означает безумные танцы, смех, слезы и безграничную любовь.

А ранее директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщал, что из-за Дня памяти жертв политических репрессий страна будет находится в трауре и потому инаугурация будет невозможной.

4 мая Зеленский провел встречу с депутатами Верховной Рады. Он заявил, что настаивает на проведении инаугурации 19 мая.

Ляшко заявил, что вопрос инаугурации "второстепенный", поэтому он не пришел на встречу с Зеленским.

По информации депутата Бондаря, большинство депутатов настаивало на инаугурации Зеленского 28 мая, чтобы он не смог распустить Раду.

Ранее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.