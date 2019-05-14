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14 травня 2019, вівторок, 13:40 28
Президент 2019-05-14T14:15:01+03:00
Українські Новини
Порошенко порадив Зеленському йти його шляхом

Порошенко порадив Зеленському йти його шляхом

Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Чинний Президент України Петро Порошенко побажав майбутньому Президенту Володимиру Зеленському "йти шляхом Президента Порошенка". Про це Порошенко сказав в Брюсселі (Бельгія), передають Українські Новини.

"Треба просто йти шляхом Президента Порошенка і все", - сказав Порошенко, відповідаючи на питання, що б він порадив своєму приймачу.

Порошенко зазначив, що за час його правління Україна досягла великих успіхів, зокрема, у фінансовій сфері, у зростанні економіки та побудові антикорупційної інфраструктури.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко заявив, що зацікавлений у якнайшвидшому призначенні Радою дати інавгурації.

Раніше Зеленський вимагав від Ради призначити інавгурацію на 19 травня.

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