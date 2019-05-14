Інавгурація Зеленського: БПП має намір підтримати дату 19 травня

Фракція "Блок Петра Порошенко" має намір підтримати призначення інавгурації Президента 19 травня.\r\nПро це депутат фракції БПП Володимир Курінний заявив в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.\r\n"Ми не хочемо бути гальмом у проведенні своєї політики новообраним Президентом. Так от, "Блок Петра Порошенко" не буде заважати новообраному Президенту проводити заходи щодо вступу на посаду Президента, в тому числі проводити інавгурацію, коли вважатиме за потрібне новообраний Президент", - сказав він.\r\nКурінний зазначив, що раніше фракція провела нараду для консультації щодо дати інавгурації, на якому і прийняла дане рішення.\r\nДепутат заявив, що партія після низки заяв Зеленського переконалася в його прихильності євроатлантичним цінностям і намір продовжити діючий курс України, внасллідок чого партія і готова його підтримати.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 4 травня Зеленський провів зустріч з депутатами Верховної Ради. Він заявив, що наполягає на проведенні інавгурації 19 травня.\r\nЗа інформацією депутата Бондаря, більшість депутатів наполягало на інавгурації Зеленського 28 травня, щоб він не зміг розпустити Раду.\r\nРаніше в Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.\r\nТим часом, Київ зустріне день Європи 19 травня великим концертом, хоча В'ятрович забороняв Зеленському в цей день приймати присягу через жалобу за жертвами репресій.