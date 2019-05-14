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14 травня 2019, вівторок, 08:40 22
Президент 2019-05-14T10:15:03+03:00
Українські Новини
Інавгурація Зеленського: БПП має намір підтримати дату 19 травня

Інавгурація Зеленського: БПП має намір підтримати дату 19 травня

Володимир Зеленський. Фото:
Володимир Зеленський. Фото: "ЗеКоманда"/Facebook

Фракція "Блок Петра Порошенко" має намір підтримати призначення інавгурації Президента 19 травня.

Про це депутат фракції БПП Володимир Курінний заявив в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Ми не хочемо бути гальмом у проведенні своєї політики новообраним Президентом. Так от, "Блок Петра Порошенко" не буде заважати новообраному Президенту проводити заходи щодо вступу на посаду Президента, в тому числі проводити інавгурацію, коли вважатиме за потрібне новообраний Президент", - сказав він.

Курінний зазначив, що раніше фракція провела нараду для консультації щодо дати інавгурації, на якому і прийняла дане рішення.

Депутат заявив, що партія після низки заяв Зеленського переконалася в його прихильності євроатлантичним цінностям і намір продовжити діючий курс України, внасллідок чого партія і готова його підтримати.

Як повідомляли Українські Новини, 4 травня Зеленський провів зустріч з депутатами Верховної Ради. Він заявив, що наполягає на проведенні інавгурації 19 травня.

За інформацією депутата Бондаря, більшість депутатів наполягало на інавгурації Зеленського 28 травня, щоб він не зміг розпустити Раду.

Раніше в Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.

Тим часом, Київ зустріне день Європи 19 травня великим концертом, хоча В'ятрович забороняв Зеленському в цей день приймати присягу через жалобу за жертвами репресій.

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