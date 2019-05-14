Київ зустріне день Європи 19 травня великим концертом, хоча В'ятрович забороняв Зеленському в цей день приймати присягу за жалоби за жертвами репресій

Київ зустріне день Європи 19 травня великим концертом, хоча В'ятрович забороняв Зеленському в цей день приймат

У Києві, 17 та 19 травня пройде фестиваль сучасної клезмерських музики та єврейської культури, що збігається зі святкуванням Днів Європи в Україні, незважаючи на парирував м'яч інавгурації новообраного президента траур за жертвами репресій. Про це повідомляє Департамент культури КМДА.

У повідомленні про фестивалі говориться, що велика музична програма складається з двох концертів на Подолі.

Музична програма фестивалю складається з двох великих концертів на Контрактовій площі – 17 та 19 травня на фестивальну сцену вийдуть музиканти світового рівня, ентузіасти і професіонали, культуртрегери і добрі друзі всіх добрих людей з тим, щоб влаштувати космічний міст між корінням і серцями. Для публіки це означає шалені танці, сміх, сльози і безмежну любов.

А раніше директор українського Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович повідомляв, що за Дня пам'яті жертв політичних репресій країна перебуває у траурі і тому інавгурація буде неможливою.

4 травня Зеленський провів зустріч з депутатами Верховної Ради. Він заявив, що наполягає на проведенні інавгурації 19 травня.

Ляшко заявив, що питання інавгурації "другорядне", тому він не прийшов на зустріч із Зеленським.

За інформацією депутата Бондаря, більшість депутатів наполягало на інавгурації Зеленського 28 травня, щоб він не зміг розпустити Раду.

Раніше в Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.