Зеленський назве кандидатури на ключові посади після інавгурації, - Разумков

Спікер команди новообраного Президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявляє, що Зеленський назве кандидатури на ключові посади після інавгурації.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Я думаю, що це відбудеться після інавгурації. Це буде правильно з урахуванням того, що при призначенні на ці посади багато чого буде залежати не від Зеленського, а від Ради. Ми будемо сподіватися, що Рада буде готова підтримати ті ініціативи, які будуть озвучені Володимиром Олександровичем", - сказав він.

За його словами, називати кандидатури на посади голови Служби безпеки, міністра оборони, міністра закордонних справ, не знаючи дати інавгурації, і не розуміючи, коли вони зможуть приступити до обов'язків, некоректно, у тому числі з точки зору національної безпеки.

"Якщо ми говоримо про главу Генерального штабу, я думаю, що це пряме призначення Президента відбудеться після інавгурації, точно так само, як керівник Служби зовнішньої розвідки та низка інших призначень, які є прямою прерогативою Президента і не мають узгоджуватися з парламентом. З іншого боку, спочатку треба буде відправити у відставку діючих чиновників", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков заявив, що Зеленський хоче провести інавгурацію в неділю, 19 травня, для уникнення транспортного колапсу у Києві в будні.

При цьому Андрій Парубій заявив, що інавгурація Володимира Зеленського має відбутися не пізніше 2 червня.