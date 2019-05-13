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13 травня 2019, понеділок, 22:39 13
Суспільство 2019-05-14T00:00:02+03:00
Українські Новини
Епіфаній не взяв участь у відеозверненні через текст, який йому пропонували озвучити

Епіфаній не взяв участь у відеозверненні через текст, який йому пропонували озвучити

Єпіфаній. Фото: прес-служба Президента України
Єпіфаній. Фото: прес-служба Президента України

Предстоятель Православної церкви (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній не взяв участь у відеозверненні представників релігійних організацій до жителів окупованих територій Криму і Донбасу, бо йому не сподобався текст послання.

Про це повідомляє "ВВС-Україна".

Ієрарху не сподобався текст, який йому пропонували озвучити, про те, що "говорити потрібно не мовою гармат".

В оточенні Епіфанія, йому пропонували з'явитися на відео, проте він відмовив.

За словами співрозмовників, Епіфаній хвилювався, що виглядатиме немов він закликає до перемовин із лідерами бойовиків.

Також предстоятель церкви переживав, що участь у відео його і Філарета призведе до різночитань у тому, хто в ПЦУ головніший.

Як повідомляли Українські Новини, лідери релігій та релігійних конфесій в Україні закликали українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу, до миру і єднання. З таким закликом звернулися відеозверненні.

Раніше Зеленський зустрівся Епіфаній і обговорив з ним боротьбу з корупцією та бідністю, а також конфлікт на Донбасі.

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