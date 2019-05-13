Порошенко нагородив Президента Євроради Туска орденом Ярослава Мудрого

Президент Петро Порошенко нагородив Президента Євроради Дональда Туска, який привітав Україну з демократичними виборами в розмові з Порошенком, орденом Ярослава Мудрого.

Про це він сказав в Брюселі (Бельгія), передають Українські Новини.

Порошенко зазначив, що Туск нагороджений за підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

Раніше президент Євроради Туск привітав Зеленського з перемогою на виборах Президента

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко нагородив міністра культури Євгена Нищука орденом Ярослава Мудрого V ступеня.

Крім того, Порошенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ. Всі вони нагороджені за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

Раніше Порошенко нагородив орденами Ярослава Мудрого 2 митрополитів УПЦ .

Також орденом Ярослава Мудрого V ступеня Порошенко нагородив Олександра Турчинова.