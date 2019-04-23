Туск поздравил Украину с демократическими выборами в разговоре с Порошенко

Президент Евросовета Дональд Туск, ранее поздравивший Зеленского с победой, сегодня поздравил Украину с проведением свободных и демократических выборов Президента.\r\nОб этом сообщает пресс-служба Президента Петра Порошенко, передают Українськi Новини.\r\nСвои поздравления Туск выразил во время телефонного разговора с главой государства.\r\nВ частности, он отметил, что выборы Президента создали новый высокий стандарт избирательного процесса в Восточной Европе, а также высоко оценил роль Порошенко в евроинтеграции Украины.\r\nКроме того, Порошенко поблагодарил Туска за поддержку Украины в сближении с Европейским Союзом и в борьбе с российской агрессией.\r\nТакже Туск пригласил Президента принять участие в мероприятиях по случаю 10-летия основания инициативы "Восточное партнерство" в Брюсселе (Бельгия).\r\nКак сообщали Українськi Новини, Туск поздравлял Порошенко с выходом во второй тур выборов Президента.\r\nТакже посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента, а генсек НАТО заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины.\r\nКроме того, премьер Армении на украинском языке поздравил Зеленского с победой на выборах.