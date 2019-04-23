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23 апреля 2019, вторник, 22:00 16
Внешняя политика 2019-04-23T22:02:36+03:00
Українські Новини
Туск поздравил Украину с демократическими выборами в разговоре с Порошенко

Туск поздравил Украину с демократическими выборами в разговоре с Порошенко

Дональд Туск. Фото: сайт Президента Украины
Дональд Туск. Фото: сайт Президента Украины

Президент Евросовета Дональд Туск, ранее поздравивший Зеленского с победой, сегодня поздравил Украину с проведением свободных и демократических выборов Президента.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Петра Порошенко, передают Українськi Новини.

Свои поздравления Туск выразил во время телефонного разговора с главой государства.

В частности, он отметил, что выборы Президента создали новый высокий стандарт избирательного процесса в Восточной Европе, а также высоко оценил роль Порошенко в евроинтеграции Украины.

Кроме того, Порошенко поблагодарил Туска за поддержку Украины в сближении с Европейским Союзом и в борьбе с российской агрессией.

Также Туск пригласил Президента принять участие в мероприятиях по случаю 10-летия основания инициативы "Восточное партнерство" в Брюсселе (Бельгия).

Как сообщали Українськi Новини, Туск поздравлял Порошенко с выходом во второй тур выборов Президента.

Также посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента, а генсек НАТО заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины.

Кроме того, премьер Армении на украинском языке поздравил Зеленского с победой на выборах.

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