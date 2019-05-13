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13 травня 2019, понеділок, 17:13 60
Життя 2019-05-13T18:15:02+03:00
Українські Новини
У Київській області оголосили штормове попередження I рівня небезпеки

У Київській області оголосили штормове попередження I рівня небезпеки

Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

Сьогодні, 13 травня, до кінця доби очікується погіршення погоди.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Увага! Попередження про погіршення погодних умов у Київській області. За даними Гідрометцентру, до кінця доби 13 травня гроза (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як у Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро, 14 травня, у вівторок, в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Тим часом зливові атмосферні фронти відступлять, а повернеться з Заходу. За прогнозом погоди на тиждень, дощі литимуть до середини тижня, трохи відступивши тільки у вівторок в центральних і східних областях. При цьому температура повітря в основному не зміниться.

Крім того, циклони над Італією і Скандинавією перекинули дощі і грози в Україні.

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