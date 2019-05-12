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12 мая 2019, воскресенье, 06:00 1738 Карта
Жизнь 2019-05-12T08:00:16+03:00
Українські Новини
Циклоны над Скандинавией и Италией перебросили дожди и грозы в Украину, - синоптик

Циклоны над Скандинавией и Италией перебросили дожди и грозы в Украину, - синоптик

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

Зонты на ближайшее время остаются в Украине актуальными. Дожди и грозы местами будут чередоваться с прояснениями.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Как объяснила Диденко, над Италией бушует циклон, поэтому вокруг дожди и холод, над Великобританией - антициклон, поэтому там, а также во Франции, Испании, Португалии и Германии осадков не будет.

"Циклон над севером Скандинавии затрагивает нас (Украину, - ред.) хвостами атмосферных фронтов. Кстати, некоторые хвосты итальянского циклона также касаются нашей территории. Словом, со всех сторон вероятность дождей", - сообщила синоптик.

При этом Украина 12 мая будет одной из самых теплых стран Европы.

В большинстве областей днем ​​предполагается +18…+24 градуса, в Крыму и Одесской области +15…+20 градусов.

В Киеве воскресенье - с периодическими дождями, местами с грозами. Температура воздуха комфортна, днем высокие +​​18…+20 градусов. Ночи также уже теплее, +10… +13 градусов.

Также Диденко рассказала о погоде в ближайшие дни.

"Дожди, периодические, местами с грозами. Однако тепло, разве что в первой половине следующей недели на западе Украины температура воздуха снизится на несколько градусов", - рассказала синоптик.

Карты: Наталья Диденко/FacebookКарты: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, ливневые атмосферные фронты отступят, но вернутся с Запада: прогноз погоды на неделю.

Также синоптик рассказала о погоде на выходных

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