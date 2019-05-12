Циклоны над Скандинавией и Италией перебросили дожди и грозы в Украину, - синоптик

Зонты на ближайшее время остаются в Украине актуальными. Дожди и грозы местами будут чередоваться с прояснениями.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\nКак объяснила Диденко, над Италией бушует циклон, поэтому вокруг дожди и холод, над Великобританией - антициклон, поэтому там, а также во Франции, Испании, Португалии и Германии осадков не будет.\r\n"Циклон над севером Скандинавии затрагивает нас (Украину, - ред.) хвостами атмосферных фронтов. Кстати, некоторые хвосты итальянского циклона также касаются нашей территории. Словом, со всех сторон вероятность дождей", - сообщила синоптик.\r\nПри этом Украина 12 мая будет одной из самых теплых стран Европы.\r\nВ большинстве областей днем предполагается +18…+24 градуса, в Крыму и Одесской области +15…+20 градусов.\r\nВ Киеве воскресенье - с периодическими дождями, местами с грозами. Температура воздуха комфортна, днем высокие +18…+20 градусов. Ночи также уже теплее, +10… +13 градусов.\r\nТакже Диденко рассказала о погоде в ближайшие дни.\r\n"Дожди, периодические, местами с грозами. Однако тепло, разве что в первой половине следующей недели на западе Украины температура воздуха снизится на несколько градусов", - рассказала синоптик.\r\n\r\nКарты: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, ливневые атмосферные фронты отступят, но вернутся с Запада: прогноз погоды на неделю.\r\nТакже синоптик рассказала о погоде на выходных.