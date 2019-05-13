Зловживання Порошенка як кандидата в Президенти: суд відмовився зобов'язати НАБУ відкрити справу

Солом'янський районний суд Києва відмовився зобов'язати НАБУ відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань Петра Порошенка як кандидата в президенти.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

До суду надійшла скарга громадянина про бездіяльність НАБУ щодо внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу щодо Порошенка як кандидата в президенти, а також інших посадових осіб.

Обставини злочину в матеріалах не розкриваються.

18 квітня суд розглянув скаргу і відмовив в її задоволенні.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура почала розслідування за фактом можливого втручання Порошенка, міністра юстиції Павла Петренка та голови Національного банку Якова Смолія в діяльність суддів Окружного адміністративного суду Києва по справі про націоналізацію Приватбанку.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня скасував націоналізацію Приватбанку, а також прийняв рішення щодо процедури націоналізації Приватбанку у справі №826/13813/17, яким повністю задовольнив позов підконтрольна Коломойському кіпрській компанії Triantal Investments Ltd.

Керівництво країни, включаючи Порошенка, розкритикувало це рішення. Порошенко ініціював кримінальне провадження проти Окружного адмінсуду Києва за рішення щодо Приватбанку.