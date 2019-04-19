Порошенко инициирует уголовное производство против Окружного админсуда Киева за решение по Приватбанку

Президент Петр Порошенко поручил Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины оценить основания для открытия уголовного производства против судей Окружного административного суда Киева, вынесших решение о незаконности национализации Приватбанка. Об этом он сообщил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

"Обращаюсь с просьбой к СБУ и Генпрокурору оценить после завершения всех необходимых судебных процедур возможность и основания для возбуждения уголовного дела за неправомочное решение судей, которые вынесли эти позиции, не вмешиваясь в анализ этого решения по сути", - сказал он.

Порошенко также поддержал Министерство юстиции относительно необходимости обращения к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой ускорить процедуру оценки для перезапуска Окружного админсуда Киева.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко поручил Национальному банку обеспечить Приватбанк наличными для бесперебойной работы.

Тем временем Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Порошенко рассказал о последствиях возврата Приватбанка Коломойскому.

Также Порошенко считает отмену национализации Приватбанка угрожающей потерей денег миллионам клиентов, а Украине - дефолтом и экономическим кризисом. Он поддержал решение Кабинета Министров и Национального банка обжаловать соответствующее решение суда первой инстанции.

В соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.

В НБУ заявили, что возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.