У вівторок частину України огорнуть тумани і накриють дощі з грозами

Після того, як у Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро, 14 травня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +13...+21 градус.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +2...+7 градусів, вдень +4...+9 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +15...+17 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +15...+17 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +17...+19 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вдень місцями грози, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +19...+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +21...+26 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +19...+26 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Скріншот: Укргідрометцентр

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