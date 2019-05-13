У вівторок частину України огорнуть тумани і накриють дощі з грозами

Після того, як у Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро, 14 травня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +13...+21 градус.\r\nУ Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +2...+7 градусів, вдень +4...+9 градусів.\r\nУ Моршині короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +15...+17 градусів.\r\nУ Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +15...+17 градусів.\r\nУ Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +17...+19 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вдень місцями грози, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +19...+25 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +21...+26 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +19...+26 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +19...+24 градуси.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nСкріншот: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, зливові атмосферні фронти відступлять, але повернуться з Заходу: прогноз погоди на тиждень.\r\nТакож циклони над Скандинавією та Італією перекинули дощі і грози до України.