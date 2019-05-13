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13 травня 2019, понеділок, 11:41 32
Суспільство 2019-05-13T21:45:07+03:00
Українські Новини
Епіфаній передбачив втрату томосу у разі відновлення Київського патріархату

Епіфаній передбачив втрату томосу у разі відновлення Київського патріархату

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній прогнозує втрату томосу в разі відновлення Київського патріархату.

Про це йдеться на його сторінці в соцмережі Facebook.

"Вороття немає. Адже вороття до попередньої структурі Київського патріархату означає повернення назад в ізоляцію, втрату томосу і всіх досягнень церковної незалежності", - сказав Епіфаній журналістам 11 травня у Володимирі-Волинському.

Він додав, що Київський патріархат відіграв важливу роль як предтеча отримання томосу і патріарх Філарет зробив дуже багато для отримання церковної незалежності і є духовним батьком і наставником як Єпіфанія, так багатьох ієрархів ПЦУ.

Як повідомляли Українськi Новини, Філарет вважає себе чинним Київським патріархом, вважає, що Епіфаній має співпрацювати з ним і саме Епіфаній порушив таку домовленість.

Філарет припускає проведення архієрейського собору ПЦУ для зміни статуту і припускає розкол в церкві.

Філарет припускає проведення архієрейського собору ПЦУ для зміни статуту і допускає розкол у церкві. Раніше Мінкультури засекретив статут Православної церкви України.

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