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13 мая 2019, понедельник, 10:33 1483
Политика 2019-05-13T11:09:34+03:00
Українські Новини
Филарет допустил раскол в ПЦУ из-за своего статуса Киевского патриарха

Филарет допустил раскол в ПЦУ из-за своего статуса Киевского патриарха

Патриарх Православной церкви Украины Филарет допускает раскол в ПЦУ. Фото: obozrevatel
Патриарх Православной церкви Украины Филарет допускает раскол в ПЦУ. Фото: obozrevatel

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет допускает раскол в ПЦУ из собственного статуса патриарха.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «1+1».

Он заявил, что необходимо созвать новый архиерейский собор ПЦУ и изменить устав, причем он считает себя правомочным созвать собор.

"Допускаю, но мы создадим единую церковь и Киевский патриархат. Обязательно", - сказал Филарет.

Он добавил, что признает Митрополита Киевского Епифания как предстоятеля церкви, но констатирует отсутствие общения с ним.

"Никаких отношений. Нарушено то, до чего мы договорились на архиерейском соборе… Претензии такие – он (Епифаний) должен сотрудничать со мной как с Патриархом. А он за эти 4-5 месяцев со мной не служил", - сказал Филарет.

Как сообщали Українськi Новини, Филарет разослал приглашения архиереям на молитвенное общение от имени УПЦ КП, которую сам распустил.

Ранее Минкультуры засекретило устав Православной церкви Украины.

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