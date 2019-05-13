Филарет допустил раскол в ПЦУ из-за своего статуса Киевского патриарха

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет допускает раскол в ПЦУ из собственного статуса патриарха.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «1+1».

Он заявил, что необходимо созвать новый архиерейский собор ПЦУ и изменить устав, причем он считает себя правомочным созвать собор.

"Допускаю, но мы создадим единую церковь и Киевский патриархат. Обязательно", - сказал Филарет.

Он добавил, что признает Митрополита Киевского Епифания как предстоятеля церкви, но констатирует отсутствие общения с ним.

"Никаких отношений. Нарушено то, до чего мы договорились на архиерейском соборе… Претензии такие – он (Епифаний) должен сотрудничать со мной как с Патриархом. А он за эти 4-5 месяцев со мной не служил", - сказал Филарет.

Как сообщали Українськi Новини, Филарет разослал приглашения архиереям на молитвенное общение от имени УПЦ КП, которую сам распустил.

Ранее Минкультуры засекретило устав Православной церкви Украины.