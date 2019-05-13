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13 травня 2019, понеділок, 10:34 270
Політика 2019-07-15T04:07:41+03:00
Українські Новини
Філарет допустив розкол в ПЦУ через свій статус Київського патріарха

Філарет допустив розкол в ПЦУ через свій статус Київського патріарха

Патріарх Православної церкви України Філарет припускає розкол в ПЦУ. Фото: obozrevatel
Патріарх Православної церкви України Філарет припускає розкол в ПЦУ. Фото: obozrevatel

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет припускає розкол в ПЦУ через власний статус патріарха.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1".

Він заявив, що необхідно скликати новий архієрейський собор ПЦУ і змінити статут, причому він вважає себе правомірним скликати собор.

"Припускаю, але ми створимо єдину церкву і Київський патріархат. Обов'язково", - сказав Філарет.

Він додав, що визнає Митрополита Київського Єпіфанія предстоятелем церкви, але констатує відсутність спілкування з ним.

"Жодних відносин. Порушено те, до чого ми домовилися на архієрейському соборі... Претензії такі - він (Єпіфаній) має співпрацювати зі мною як з Патріархом. А він за ці 4-5 місяців зі мною не служив", - сказав Філарет.

Як повідомляли Українські Новини, Філарет розіслав запрошення архієреям на молитовне спілкування від імені УПЦ КП, яку сам розпустив.

Раніше Мінкультури засекретив статут Православної церкви України.

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