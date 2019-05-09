подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
09 мая 2019, четверг, 23:02 252
Общество 2019-05-09T23:11:33+03:00
Українські Новини
Филарет разослал приглашения архиереям на молитвенное общение от имени УПЦ КП, которую сам распустил

Филарет разослал приглашения архиереям на молитвенное общение от имени УПЦ КП, которую сам распустил

Патриарх Филарет разослал архиереям ПЦУ приглашение принять участие в "торжественном молитвенном общении" на бланках УПЦ КП, которую сам и распустил.

Об этом в своем Telegram-канале журналистка Соня Кошкина.

"На 14-е число патриарх Филарет приглашает архиереев ПЦУ принять участие в "торжественном молитвенном общении" - рассылает специальные письма.  Казалось бы: норм. Что такого?  Вот только делается это - внимание - на бланках Киевского патриархата. Ныне, как было сказано, не существующего. 15 декабря 2018 года Филарет лично подписал бумагу о его роспуске - во имя последующего вливания в ряды ПЦУ", - написала она.

Также Соня Кошкина отметила, что предстоятель Православной церкви Украины (в каноническом единстве с Вселенским патриархатом, ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний приглашения не получил.

"Нынешний глава ПЦУ Владыка Епифаний такого приглашения не получил.  Следует полагать, Филарет его во Владимирском видеть не хочет. Не то, чтобы Епифаний сильно расстроился, у него на вторник другие планы - визит на Донбасс. Но, согласитесь, ситуация ненормальная", - отметила она.

Как сообщали Українські Новини, новоизбранный президент Украины Зеленский встретился с почетным патриархом ПЦУ Филаретом.

Зеленский также встретился с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием и обсудил с ним конфликт на Донбассе, борьбу с бедностью и коррупцией.

 

Больше новостей о: УПЦ КП Патриарх Филарет Митрополит Киевский Епифаний ПЦУ

Архив
Новости
Ведущего ВВС уволили за твит о ребенке Меган Маркл и принца Гарри 23:44
Сергей Доренко. Скриншот видео Юлий Макаров
В Москве умер главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко 23:24 Дополнено
Филарет разослал приглашения архиереям на молитвенное общение от имени УПЦ КП, которую сам распустил 23:02
На акциях 9 мая полиция зафиксировала 63 происшествия и составила 27 админпротоколов 22:31
Апаршин предлагает проверить, куда идут деньги, выделенные на новое вооружение 22:06
больше новостей
Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце 06:00 Карта
Луценко уволил своего зама Енина 11:42
Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб и разместился по соседству с Гройсманом, - СМИ 06:11
Суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства 06:30
В Ирпене закрывают старшие классы в школе, городские власти опровергают 11:00 Дополнено
больше новостей
Суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства 06:30
Ветераны Второй мировой войны в США способствовали формированию спорта, развивающемуся в Украине 07:08
Владимир Зеленский с Иваном Залужным и Зеленчук-Потяк. Фото: Владимир Зеленский/Facebook
Зеленский сфотографировался с ветераном Красной армии и связной УПА 17:34
Министр иностранных дел Канады сравнила Зеленского с Трюдо 12:43
День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода
Фото дня: в Киеве прошел марш памяти павших защитников Украины 22:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok