Филарет разослал приглашения архиереям на молитвенное общение от имени УПЦ КП, которую сам распустил

Патриарх Филарет разослал архиереям ПЦУ приглашение принять участие в "торжественном молитвенном общении" на бланках УПЦ КП, которую сам и распустил.

Об этом в своем Telegram-канале журналистка Соня Кошкина.

"На 14-е число патриарх Филарет приглашает архиереев ПЦУ принять участие в "торжественном молитвенном общении" - рассылает специальные письма. Казалось бы: норм. Что такого? Вот только делается это - внимание - на бланках Киевского патриархата. Ныне, как было сказано, не существующего. 15 декабря 2018 года Филарет лично подписал бумагу о его роспуске - во имя последующего вливания в ряды ПЦУ", - написала она.

Также Соня Кошкина отметила, что предстоятель Православной церкви Украины (в каноническом единстве с Вселенским патриархатом, ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний приглашения не получил.

"Нынешний глава ПЦУ Владыка Епифаний такого приглашения не получил. Следует полагать, Филарет его во Владимирском видеть не хочет. Не то, чтобы Епифаний сильно расстроился, у него на вторник другие планы - визит на Донбасс. Но, согласитесь, ситуация ненормальная", - отметила она.

Как сообщали Українські Новини, новоизбранный президент Украины Зеленский встретился с почетным патриархом ПЦУ Филаретом.

Зеленский также встретился с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием и обсудил с ним конфликт на Донбассе, борьбу с бедностью и коррупцией.