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13 травня 2019, понеділок, 09:22 5
Силові структури 2019-05-13T09:27:35+03:00
Українські Новини
На Донбасі військовий травмований вибухом, ще двоє отримали поранення

На Донбасі військовий травмований вибухом, ще двоє отримали поранення

Обстріл. Фото: Міноборони України
Обстріл. Фото: Міноборони України

Після поранення військового на Донбасі в суботу, бойовики 16 разів обстріляли позиції підрозділів Операції Об'єднаних сил 12 травня, 2 військовослужбовців поранено і 1 травмовано.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"12 травня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм. Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, одного воїна було травмовано в результаті вибуху ворожої мінометної міни", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: чотири з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Авдіївки; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу Гнутового; двічі з автоматичних станкових гранатометів - поблизу селищ Кам'янка і Новотроїцьке; зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - в районі Талаківки; тричі з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу Богданівки, Старогнатівкиі і Гранітного; двічі з великокаліберних кулеметів - поблизу Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників бойовики обстріляли тричі з мінометів калібру 120 мм поблизу селища Кримське, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - біля Новотошківського, зі станкових протитанкових гранатометів - поблизу Зайцевого.

За даними української розвідки, 12 травня 2 бойовиків поранено.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики зосереджують танки, гармати і ЗРК біля лінії розмежування.

Раніше військові знищили два БМП бойовиків на Донбасі.

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