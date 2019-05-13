На Донбасі військовий травмований вибухом, ще двоє отримали поранення

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"12 травня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм. Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, одного воїна було травмовано в результаті вибуху ворожої мінометної міни", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: чотири з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Авдіївки; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу Гнутового; двічі з автоматичних станкових гранатометів - поблизу селищ Кам'янка і Новотроїцьке; зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - в районі Талаківки; тричі з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу Богданівки, Старогнатівкиі і Гранітного; двічі з великокаліберних кулеметів - поблизу Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників бойовики обстріляли тричі з мінометів калібру 120 мм поблизу селища Кримське, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - біля Новотошківського, зі станкових протитанкових гранатометів - поблизу Зайцевого.

За даними української розвідки, 12 травня 2 бойовиків поранено.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики зосереджують танки, гармати і ЗРК біля лінії розмежування.

Раніше військові знищили два БМП бойовиків на Донбасі.