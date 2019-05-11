Под обстрелом на Донбассе в субботу ранен военный

После 12 обстрелов накануне, военный получил ранение из-за вражеских обстрелов в ходе операции Объединенных сил в субботу.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передают Українськi Новини.

"В ходе обстрела получил ранения один военный", - сказал он.

По его словам, военного доставили в медучреждение.

С начала суток зафиксирован 1 обстрел позиций ООС.

Как сообщали Українськi Новини, военные уничтожили два БМП боевиков на Донбассе.

Также в День победы над нацизмом боевики в зоне ООС ранили украинского военного.