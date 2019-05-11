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11 мая 2019, суббота, 13:52 192
Силовые структуры 2019-05-11T14:08:56+03:00
Українські Новини
Под обстрелом на Донбассе в субботу ранен военный

Под обстрелом на Донбассе в субботу ранен военный

Обстрелы. Фото: Минобороны Украины
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины

После 12 обстрелов накануне, военный получил ранение из-за вражеских обстрелов в ходе операции Объединенных сил в субботу.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передают Українськi Новини.

"В ходе обстрела получил ранения один военный", - сказал он.

По его словам, военного доставили в медучреждение.

С начала суток зафиксирован 1 обстрел позиций ООС.

Как сообщали Українськi Новини, военные уничтожили два БМП боевиков на Донбассе.

Также в День победы над нацизмом боевики в зоне ООС ранили украинского военного.

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