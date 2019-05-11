Под обстрелом на Донбассе в субботу ранен военный

После 12 обстрелов накануне, военный получил ранение из-за вражеских обстрелов в ходе операции Объединенных сил в субботу.\r\nОб этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передают Українськi Новини.\r\n"В ходе обстрела получил ранения один военный", - сказал он.\r\nПо его словам, военного доставили в медучреждение.\r\nС начала суток зафиксирован 1 обстрел позиций ООС.\r\nКак сообщали Українськi Новини, военные уничтожили два БМП боевиков на Донбассе.\r\nТакже в День победы над нацизмом боевики в зоне ООС ранили украинского военного.