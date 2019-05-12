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12 мая 2019, воскресенье, 12:38 597
Силовые структуры 2019-05-12T12:39:40+03:00
Українські Новини
Боевики сосредотачивают танки, гаубицы и ЗРК у линии разграничения

Боевики сосредотачивают танки, гаубицы и ЗРК у линии разграничения

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать
Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать "минские договоренности". Фото: facebook.com/ato

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет, что боевики сосредотачивают запрещенное "минскими соглашениями" вооружение у линии разграничения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации сосредоточивают десятки единиц танков, гаубиц и зенитные ракетные комплексы в местах, расположенных с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения. Оккупанты продолжают систематически нарушать режим прекращения огня", - говорится в нем.

По данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 4 мая на основе данных воздушного наблюдения выявлено наличие 14 реактивных систем залпового огня на так называемом полигоне рядом с населенным пунктом Миусинское.

Также представителями миссии ОБСЕ обнаружено вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах.

Выявлено наличие 12 танков на полигоне неподалеку от населенного пункта Шимшиновка, 12 танков, 7 самоходных гаубиц и 13 буксируемых гаубиц, а также 3 зенитных ракетных комплекса на полигоне вблизи Миусинского и 24 танка на полигоне у населенного пункта Круглык.

Кроме того, 7 мая на полигоне неподалеку от населенного пункта Покровка восточнее Донецка миссия зафиксировала не менее 5 танков T-72.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать "минские договоренности", откровенное пренебрежение взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 11 раз обстреляли позиции Операции объединенных сил (ООС) 11 мая, 2 военнослужащих получили ранения.

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