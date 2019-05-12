підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
12 травня 2019, неділя, 21:52 14
Події 2019-05-12T22:15:01+03:00
Українські Новини
На противагу "Безсмертному полку" у Києві влаштували акцію "Безсмертний Грут"

На противагу "Безсмертному полку" у Києві влаштували акцію "Безсмертний Грут"

"Безсмертний Грут" в Києві

У центрі Києва 9 травня пройшла акція "Безсмертний Грут" на противагу маршу "Безсмертного полку", приуроченого до Дня Перемоги.

Про це повідомило "Громадське".

Цю акцію організувало об'єднання "Демократична сокира". Повідомляється, що близько 100-150 осіб прийшли на цей захід.

На акції учасники вигукували традиційні гасла "Слава Україні - героям слава" і менш традиційні "Слава Таносу - смерть ворогам", "Месники з народом", "Валар Моргуліс - Валар дохаерис", "Свободу Вінтерфелу", "Північ наступає" та інші відсилання до популярних фільмів і серіалів.

При цьому в руках вони тримали зображення героїв фільмів Marvel, стилізовані під ветеранські фото.

"Я прийшла сюди висловити своє невдоволення тим, що в Україні проходить пропагандистська, російськоорієнтована акція "Безсмертний полк". Це до пам'яті героїв України, померлих за захист української землі під час Другої світової війни, не має ніякого відношення. Ми сьогодні не маємо права танцювати і святкувати, тому що війна - це смерть", - заявила одна з учасниць акції Ірина.

За її словами, мета акції – виконати місію контрпропаганди.

Як повідомляли Українські Новини, на акціях 9 травня поліція зафіксувала 63 пригоди і склала 27 адмінпротоколів.

При цьому поліція нарахувала в Києві 3 тисячі учасників акції "Безсмертний полк".

В Нацполіції заявили, що близько 700 тис. українців вийшли на вулиці України в День перемоги.

Більше новин про: Київ акція 9 травня Безсмертний полк

Архів
Новини
Лукашенко вимагає, щоб Росія виплатила компенсацію за брудну нафту 22:28
На противагу "Безсмертному полку" у Києві влаштували акцію "Безсмертний Грут" 21:52
Українці стали набирати більше кредитів 21:22
Підлітків, які побили перехожого і зняли це на телефон, заарештували в Харкові 20:53
У квітні в Україні подешевшали яйця та фрукти 20:21
більше новин
Новинський привітав українок з православним жіночим святом 13:28
Вночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова 10:52
Суд відмовився забороняти Парубію підписувати закон про мову 12:22
Затоплені Позняки. Фото: dtp.kiev
У Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро 17:20
Політики використовують купівлю ДТЕК двох обленрего в політичних цілях, - Корольчук 13:23
більше новин
Суд відмовився забороняти Парубію підписувати закон про мову 12:22
Зливові атмосферні фронти відступлять, але повернуться з Заходу: прогноз погоди на тиждень 13:30 Карта
Зеленський обговорив з послом Китаю розвиток відносин між країнами 15:07
Почесне консульство України в Кальярі. Фото: facebook.сом/ukr.embassy.italy
Україна відкрила консульство на Сардинії 18:22
Пам'ятник засновникам Києва. Фото: facebook.сом/kievtypical
З пам'ятника засновникам Києва відбили шматок міді 19:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok