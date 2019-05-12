На противагу "Безсмертному полку" у Києві влаштували акцію "Безсмертний Грут"

У центрі Києва 9 травня пройшла акція "Безсмертний Грут" на противагу маршу "Безсмертного полку", приуроченого до Дня Перемоги.

Про це повідомило "Громадське".

Цю акцію організувало об'єднання "Демократична сокира". Повідомляється, що близько 100-150 осіб прийшли на цей захід.

На акції учасники вигукували традиційні гасла "Слава Україні - героям слава" і менш традиційні "Слава Таносу - смерть ворогам", "Месники з народом", "Валар Моргуліс - Валар дохаерис", "Свободу Вінтерфелу", "Північ наступає" та інші відсилання до популярних фільмів і серіалів.

При цьому в руках вони тримали зображення героїв фільмів Marvel, стилізовані під ветеранські фото.

"Я прийшла сюди висловити своє невдоволення тим, що в Україні проходить пропагандистська, російськоорієнтована акція "Безсмертний полк". Це до пам'яті героїв України, померлих за захист української землі під час Другої світової війни, не має ніякого відношення. Ми сьогодні не маємо права танцювати і святкувати, тому що війна - це смерть", - заявила одна з учасниць акції Ірина.

За її словами, мета акції – виконати місію контрпропаганди.

Як повідомляли Українські Новини, на акціях 9 травня поліція зафіксувала 63 пригоди і склала 27 адмінпротоколів.

При цьому поліція нарахувала в Києві 3 тисячі учасників акції "Безсмертний полк".

В Нацполіції заявили, що близько 700 тис. українців вийшли на вулиці України в День перемоги.