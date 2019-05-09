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09 мая 2019, четверг, 21:44 116
Силовые структуры 2019-05-09T21:47:47+03:00
Українські Новини
В Киеве полиция насчитала 3 тысячи участников акции "Бессмертный полк"

В Киеве полиция насчитала 3 тысячи участников акции "Бессмертный полк"

Национальная полиция оценивает количество участников акции "Бессмертный полк" в Киеве 9 мая в 3 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Прошло шествие от Арсенальной площади до парка Славы, в которой по нашим оценкам приняли участие около трех тысяч человек. К охране общественного порядка были задействованы две тысячи правоохранителей, это и полиция, Нацгвардия, и ГосЧС. Они были задействованы в районе парка Славы и на Софийской площади, где также проводился марш, в котором приняли участие около 1200 человек. Там все прошло спокойно, без нарушений", - цитирует пресс-служба слова главы полиции Киева Андрея Крищенко.

Он также добавил, что каких-либо столкновений или провокаций во время шествия в районе парка Славы не произошло, три человека были доставлены в райотдел полиции и составлены 2 админпротокола за использование запрещенной символики.

Как сообщали Українськi Новини, участники акции "Бессмертный полк" завершили шествие в Киеве.

В Нацполиции заяивли, что около 700 тыс. украинцев вышли на улицы страны в День победы.

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