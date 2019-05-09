На акциях 9 мая полиция зафиксировала 63 происшествия и составила 27 админпротоколов

Полиция составила 27 административных протоколов нарушениях во время проведения акций, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Украине.\r\nОб этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.\r\nВ частности, 13 админпротоколов составлено в Одесской области, 4 - в Николаевской, по 2 - во Львовской и Днепропетровской областях и в Киеве, по 1 протоколу - в Луганской, Кировоградской, Запорожской и Донецкой областях.\r\nВсего сотрудники полиции зарегистрировала 63 происшествия.\r\nПо поводу использования "георгиевской ленточки" зарегистрировано 22 сообщения (в Николаевской области - 7, в Одесской - 5, в Днепропетровской - 3, в Харьковской - 2, в Кировоградской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Киеве - по 1).\r\nПо поводу использования другой запрещенной символики (символика серпа и молота) зарегистрировано 23 происшествия (в Днепропетровской области - 7, в Киеве - 5, в Луганской области - 3, в Одесской и Харьковской - по 2, в Полтавской, Житомирской, Кировоградской и Николаевской - по 1).\r\nКроме того, поступило 18 других сообщений во время празднования Дня победы.\r\nКак сообщали Українськi Новини в Киеве участники акции "Бессмертный полк" завершили шествие.\r\nПолиция в Киеве насчитала 3 тысячи участников акции "Бессмертный полк".\r\nВ Нацполиции заяивли, что около 700 тыс. украинцев вышли на улицы Украины в День победы.