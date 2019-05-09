На акциях 9 мая полиция зафиксировала 63 происшествия и составила 27 админпротоколов

Полиция составила 27 административных протоколов нарушениях во время проведения акций, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

В частности, 13 админпротоколов составлено в Одесской области, 4 - в Николаевской, по 2 - во Львовской и Днепропетровской областях и в Киеве, по 1 протоколу - в Луганской, Кировоградской, Запорожской и Донецкой областях.

Всего сотрудники полиции зарегистрировала 63 происшествия.

По поводу использования "георгиевской ленточки" зарегистрировано 22 сообщения (в Николаевской области - 7, в Одесской - 5, в Днепропетровской - 3, в Харьковской - 2, в Кировоградской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Киеве - по 1).

По поводу использования другой запрещенной символики (символика серпа и молота) зарегистрировано 23 происшествия (в Днепропетровской области - 7, в Киеве - 5, в Луганской области - 3, в Одесской и Харьковской - по 2, в Полтавской, Житомирской, Кировоградской и Николаевской - по 1).

Кроме того, поступило 18 других сообщений во время празднования Дня победы.

Как сообщали Українськi Новини в Киеве участники акции "Бессмертный полк" завершили шествие.

Полиция в Киеве насчитала 3 тысячи участников акции "Бессмертный полк".

В Нацполиции заяивли, что около 700 тыс. украинцев вышли на улицы Украины в День победы.