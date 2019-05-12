Зеленський зворушливо привітав маму і опублікував архівне фото

Сьогодні, в День матері, майбутній Президент України Володимир Зеленський привітав свою матір з святом і опублікував їх спільне фото, на якому він був ще дитиною. Привітання Зеленський розмістив на своїй сторінці в Facebook.

Зеленський нагадав про те, як важливо знайти особливі слова для матерів.

"Друзі, сьогодні - День матері. Не забудьте знайти особливі слова для тих, хто подарував нам з вами життя. Для них ми назавжди - діти. Вони люблять кожного з нас просто за те, що ми є. Вони люблять нас такими, які ми є. Не забудьте подякувати своїй мамі. Матусю, ти у мене красуня!!!" - написав Зеленський.

Також Зеленський опублікував фото зі своєю мамою, де він ще був дитиною.

Зеленський з мамою. Фото: Facebook/Володимир Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, у День матері Порошенко присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 616 жінкам.

Також раніше, 9 травня, Зеленський відвідав могилу дідуся, який воював у Другій світовій війні.