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09 мая 2019, четверг, 11:50 1606
Общество 2019-05-09T12:31:43+03:00
Українські Новини
Никто не имеет права приватизировать победу, - Зеленский

Никто не имеет права приватизировать победу, - Зеленский

Зеленский посетил могилу дедушки. Фото: Facebook/ Владимир Зеленский
Зеленский посетил могилу дедушки. Фото: Facebook/ Владимир Зеленский

Сегодня, 9 мая, будущий Президент Украины Владимир Зеленский посетил могилу своего дедушки, воевавшего во Второй мировой войне, на кладбище в Кривом Роге. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

Так, Зеленский отметил, что о ветеранах нужно вспоминать намного чаще и быть благодарными им каждый день.

"Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день", - написал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что 9 мая сегодня – это "наш День благодарения".

"Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто благодарны всем – за возможность родиться и жить", - добавил Зеленский.

Зеленский считает, что эта война коснулась каждой украинской семьи, а вклад украинцев в победу – огромный.

"Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало. С Днем победы над нацизмом! "Будем жить!", - подытожил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве 500 участников акции "Бессмертный полк" начали шествие, полиция усилила охрану.

Также в Киеве 500 участников акции "Бессмертный полк" провели шествие, полиция усилила охрану.

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