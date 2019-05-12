Порошенко присвоил почетное звание "Мать-героиня" 616 женщинам

Президент Петр Порошенко присвоил 616 женщинам почетное звание Мать-героиня.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.\r\n"По случаю Дня матери, который в Украине отмечается сегодня, Президент Петр Порошенко присвоил почетное звание "Мать-героиня" 616 украинкам.\r\nОб этом говорится в Указе главы государства № 190", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, больше всего женщин, получивших награду, в Ривненской области - 137.\r\nВторой по количеству матерей-героинь в этом году является Волынская область, где их 76.\r\nТретья - Закарпатская область, где представлены к награде 49 женщин.\r\n"Мать-героиня" - государственная награда, которой Президент ежегодно отмечает женщин, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.\r\nТакже почетного звания удостаиваются матери, воспитывающие усыновленных в установленном законом порядке детей.\r\nЖенщины отмечаются за весомый личный вклад в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения ими образования, развития творческих способностей детей, формирования высоких духовных и моральных качеств.\r\nКак сообщали Українськi Новини, сегодня День матери: происхождение и традиции праздника.\r\nРанее Порошенко присвоил звание Героя Украины Грицаку.