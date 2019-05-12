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12 мая 2019, воскресенье, 16:35 1064
Президент 2019-05-12T16:47:38+03:00
Українські Новини
Порошенко присвоил почетное звание "Мать-героиня" 616 женщинам

Порошенко присвоил почетное звание "Мать-героиня" 616 женщинам

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба

Президент Петр Порошенко присвоил 616 женщинам почетное звание Мать-героиня.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"По случаю Дня матери, который в Украине отмечается сегодня, Президент Петр Порошенко присвоил почетное звание "Мать-героиня" 616 украинкам.

Об этом говорится в Указе главы государства № 190", - говорится в нем.

Согласно сообщению, больше всего женщин, получивших награду, в Ривненской области - 137.

Второй по количеству матерей-героинь в этом году является Волынская область, где их 76.

Третья - Закарпатская область, где представлены к награде 49 женщин.

"Мать-героиня" - государственная награда, которой Президент ежегодно отмечает женщин, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Также почетного звания удостаиваются матери, воспитывающие усыновленных в установленном законом порядке детей.

Женщины отмечаются за весомый личный вклад в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения ими образования, развития творческих способностей детей, формирования высоких духовных и моральных качеств.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня День матери: происхождение и традиции праздника.

Ранее Порошенко присвоил звание Героя Украины Грицаку.

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