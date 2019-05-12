У Дніпропетровській облраді закликають місцеві ради вимагати від Ради призначити дату інавгурації Зеленського

Перший заступник голови Дніпропетровської обласної ради по виконавчому апарату Святослав Олійник закликав місцеві ради вимагати від Верховної Ради України призначити дату інавгурації майбутнього Президента Володимира Зеленського. Про це Олійник заявив у відеозверненні, опублікованому на сайті Дніпропетровської облради.

"Ми всі бачимо, як Верховна Рада України, а також поки ще чинний Президент Петро Порошенко всілякими способами затягують процес інавгурації новообраного Президента і передачу влади. Позавчора новообраний Президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради якнайшвидше призначити дату інавгурації на 19 травня", - сказав Олійник.

Олійник Також зазначив, що звертається до мешканців Дніпропетровської області, які близько 90% голосів віддали за Зеленського.

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"Потрібно проявити ще трохи виборчої активності. Сьогодні будь-яким зручним способом звернутися до своїх депутатів місцевих рад. Це може бути СМС-повідомлення, особиста розмова, соцмережі, або просто підійти до фізичних будівель місцевих рад і передати свої вимоги. А саме: попросити всіх місцевих депутатів терміново, завтра, у понеділок, 13 травня, зібратися на позачерговій сесії, і звернутися до Верховної Ради України з вимогою призначити інавгурацію, як цього просить і вимагає новообраний Президент, на 19 травня, і забезпечити якомога швидше конституційну передачу влади", - додав Олійник.

Крім того, Олійник звернувся до депутатів місцевих рад.

"Будь ласка, зараз ініціюйте термінові позачергові сесії своїх місцевих рад. Завтра зберіться і розгляньте одне-єдине питання. Допоможіть Верховній Раді визначитися і реалізувати волю людей, які виявили її під час чергових виборів", - підкреслив Олійник.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вимагає від Ради призначити інавгурацію на 19 травня.

Тим часом, інавгурацію Зеленського пропонують провести два рази: в Раді і на НСК "Олімпійський".