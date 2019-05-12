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12 травня 2019, неділя, 14:46 24
Європа 2019-05-12T15:45:01+03:00
Українські Новини
Реконструкція Нотр-Даму: на даху собору пропонують розмістити фруктовий сад і город

Реконструкція Нотр-Даму: на даху собору пропонують розмістити фруктовий сад і город

Нотр Дам після пожежі. Фото: sputnik.by
Нотр Дам після пожежі. Фото: sputnik.by

Паризьке архітектурне бюро Vincent Callebaut Architectures запропонувало екологічну концепцію реконструкції даху собору Паризької Богоматері, який був зруйнований в результаті масштабної пожежі. Про це повідомляє CNN.

Так, розробник проекту "Palingenesis" Вінсент Каллебаут пропонує побудувати новий дах зі скла, дуба і вуглецевого волокна, а вінчати дах буде півень, знайдений серед уламків після пожежі.

Наголошується, що під шпилем на даху буде розташований фруктовий сад і город, з яких щорічно можна буде отримувати до 21 тонн фруктів і овочів, а виручені від їх продажу кошти спрямовувати на підтримку бідних. Передбачається, що доглядати за садом і городом будуть волонтери з благодійних організацій.

Також дах і шпиль будуть виробляти електрику, тепло та енергію для вентиляції собору.

"Ми прагнемо представити трансцендентний проект, символ сталого та екологічного майбутнього", - зазначають розробники.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний олімпійський комітет виділить 500 тис. євро на відновлення Нотр-Дама.

Раніше поліція розповіла, де перебував вогнище загоряння в Нотр-Дамі.

Також з палаючого Нотр-Дама врятували частину святинь: в тому числі терновий вінець Христа.

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