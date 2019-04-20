Полиция рассказала, где находился очаг возгорания в Нотр-Даме

Очаг возгорания в Соборе Парижской Богоматери в Париже находился в центральной части здания возле шпиля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.

Так, сообщается, что правоохранители проверили большое количество видео и фотографий очевидцев пожара, они определили, что очаг возгорания находился в центральной части собора возле шпиля.

Кроме того, по данным источника в полиции, датчики пожарной сигнализации могли работать некорректно.

По его словам, кроме этого, правоохранители сосредоточены на расследовании возможных проблем с лифтами, которые были построены для строителей.

Как сообщали Українські Новини, Международный олимпийский комитет выделит 500 тыс. евро на восстановление Нотр-Дама.

Ранее пожар в Нотр-Дам потушили, есть пострадавшие.

Также из горящего Нотр-Дама спасли часть святынь: в том числе терновый венец Христа