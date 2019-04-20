Полиция рассказала, где находился очаг возгорания в Нотр-Даме

Очаг возгорания в Соборе Парижской Богоматери в Париже находился в центральной части здания возле шпиля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.\r\nТак, сообщается, что правоохранители проверили большое количество видео и фотографий очевидцев пожара, они определили, что очаг возгорания находился в центральной части собора возле шпиля.\r\nКроме того, по данным источника в полиции, датчики пожарной сигнализации могли работать некорректно.\r\nПо его словам, кроме этого, правоохранители сосредоточены на расследовании возможных проблем с лифтами, которые были построены для строителей.\r\nКак сообщали Українські Новини, Международный олимпийский комитет выделит 500 тыс. евро на восстановление Нотр-Дама.\r\nРанее пожар в Нотр-Дам потушили, есть пострадавшие.\r\nТакже из горящего Нотр-Дама спасли часть святынь: в том числе терновый венец Христа