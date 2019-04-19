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19 апреля 2019, пятница, 09:48 611
Европа 2019-04-19T09:58:42+03:00
Українські Новини
Пожар в Нотр-Даме: Международный олимпийский комитет выделит 500 тыс. евро на восстановление собора

Пожар в Нотр-Даме: Международный олимпийский комитет выделит 500 тыс. евро на восстановление собора

Нотр-Дам. Фото: twitter/PompiersParis
Нотр-Дам. Фото: twitter/PompiersParis

Вчера, 18 апреля, Международный олимпийский комитет пообещал выделить 500 тыс. евро (562 тыс. долларов) на восстановление Нотр-Дама до начала Олимпийских игр в Париже 2024 года. Об этом заявил президент МОК Томас Бахт, сообщает Firstpost.

"Цель завершить реконструкцию как раз до Олимпийских игра в Париже 2024 года будет дополнительной мотивацией для всех нас", - заявил Бахт в своем письме сопредседателю Парижского комитета по проведению Олимпийских игр Тони Естангету.

"Все олимпийское движение и, в частности, МОК, были чрезвычайно тронуты мгновенной связью, которую французы установили между собором Нотр-Дам и Олимпийскими играми в Париже в 2024 году", - написал он.

Также Естангет отметил, что олимпийское сообщество "хотело показать свою солидарность с парижанами и всем французским народом".

Отмечается, что с момента пожара в понедельник вечером, общая сумма пожертвований МОК на восстановление Собора Парижской Богоматери составляет 850 млн. евро.

Нотр-Дам отмечен на маршруте в олимпийском марафоне 2024 года и на велосипедном маршруте.

Как сообщали Українські Новини, на реставрацию згоревшего Нотр-Дама уже собрали 700 млн евро.

Ранее, 15 апреля, пожар произошел в старинном здании Собора Парижской Богоматери. 

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