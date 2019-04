Так, по данным мэра Парижа Анны Идальго, пожарные на данный момент пытаются локализировать возгорания.

По ее словам, в соборе Нотр-Дам произошел "страшный пожар"

Roommate just sent this of Notre Dame on fire in Paris woowwww pic.twitter.com/NEMs33AHYD