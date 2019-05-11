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11 травня 2019, субота, 18:38 11
Президент 2019-05-11T19:45:01+03:00
Українські Новини
Представник України в ООН Єльченко став послом на Ямайці

Представник України в ООН Єльченко став послом на Ямайці

Володимир Єльченко. Фото: un.org
Володимир Єльченко. Фото: un.org

Президент Петро Порошенко призначив представника України в Організації об'єднаних націй Володимира Єльченка послом України на Ямайці за сумісництвом.

Про це йдеться в указі №213 від 11 травня, передають Українські Новини.

"Призначити постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй Єльченка Володимира Юрійовича надзвичайним і повноважним послом України на Ямайці за сумісництвом", - йдеться в указі.

Єльченко займає посаду постпреда при ООН з 9 грудня 2015 року.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 постійного представника України в ООН Єльченко обрали віце-головою 73-й сесії організації.

Раніше представник України в ООН Єльченко і Волкер обговорювали введення миротворчої місії ООН на Донбасі.

Також Єльченко заявляв, що Україна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу після того, як Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів "ДНР" і "ЛНР".

Тим часом процесуальні документи, представляти Україну при міжнародних організаціях у Відні буде Євген Цимбалюк.

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