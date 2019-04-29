Цимбалюк будет представлять Украину при международных организациях в Вене

Президент Петр Порошенко уволил Игоря Прокопчука с должности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене (Австрия), назначив вместо него Евгения Цимбалюка.\r\nОб этом говорится в указах №174 и №175 от 29 апреля, передают Українські Новини.\r\nПрокопчук занимал эту должность с июня 2010 года, он был назначен тогда Президентом Виктором Януковичем вместо Владимира Ельченко.\r\n46-летний Цимбалюк в 2015-2018 годах был послом Украины в Кении.\r\nКак сообщали Українські Новини, Порошенко уволил с должности посла в Молдове Гнатишина.\r\nПорошенко уволил херсонского губернатора Гордеева, назначив вместо него и.о. Бутрия.\r\nРанее первого зампредседателя Госпогранслужбы уволил Порошенко.\r\nТакже Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Божка.