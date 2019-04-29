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29 апреля 2019, понедельник, 19:00 2047
Президент 2019-04-29T19:02:10+03:00
Українські Новини
Цимбалюк будет представлять Украину при международных организациях в Вене

Цимбалюк будет представлять Украину при международных организациях в Вене

Президент Петр Порошенко уволил Игоря Прокопчука с должности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене (Австрия), назначив вместо него Евгения Цимбалюка.

Об этом говорится в указах №174 и №175 от 29 апреля, передают Українські Новини.

Прокопчук занимал эту должность с июня 2010 года, он был назначен тогда Президентом Виктором Януковичем вместо Владимира Ельченко.

46-летний Цимбалюк в 2015-2018 годах был послом Украины в Кении.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко уволил с должности посла в Молдове Гнатишина.

Порошенко уволил херсонского губернатора Гордеева, назначив вместо него и.о. Бутрия.

Ранее первого зампредседателя Госпогранслужбы уволил Порошенко.

Также Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Божка.

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